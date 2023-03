Duas pessoas morrem atropeladas na região do Barreiro, em BH

Na noite de ontem, uma mulher de 53 anos morreu ao ter um traumatismo cranioencefálico grave após ser atingida por um ônibus na Avenida Teresa Cristina, no bairro Átila de Paiva. Em relato à Polícia Militar, o motorista do coletivo disse que trafegava pela Avenida do Canal, quando passageiros desembarcaram no ponto anterior ao cruzamento com a rua Carlos Valério.