Jovem de 21 anos é morto a tiros em praça no Centro de Uberlândia

Praça é um dos locais mais movimentados da cidade aos finais de semana (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia)

Um rapaz de 21 anos foi morto com um tiro na cabeça em um dos locais mais movimentados do Centro de Uberlândia, na madrugada deste sábado (4/3). Ninguém foi preso e o assassino ainda não foi identificado. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima tinha passagens pelo sistema policial.

Ninguém soube dizer como tudo realmente aconteceu, mas testemunhas informaram que houve uma briga na Praça Ruy Barbosa, no hipercentro da cidade, e que o assassino teria deixado o local e voltado rapidamente com uma arma de fogo.

Ele atirou na cabeça da vítima e fugiu. De acordo com a PM, o homem estava em um carro prata, mas ainda não foi encontrado.

Não houve tempo de socorro e o jovem baleado morreu na Avenida Floriano Peixoto, ao lado da praça.

A praça, que também é conhecida como Bicota, é um local muito frequentado aos finais de semana por conta de bares e boates no entorno.

Em março de 2022, outo caso no local chamou a atenção, quando um homem avançou com o próprio carro pela praça e atropelou quatro pessoas. Ele foi motivado por uma briga no local, mas todos os feridos não tinham qualquer relação com o desentendimento. O motorista foi preso.