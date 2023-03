Família procura por cadela desaparecida no Bairro Bandeirantes, em BH

Cadela tem 2 anos (foto: Reprodução)

Uma cadela de 2 anos está desaparecida desde a tarde dessa sexta-feira (3/3). Segundo a família, ela fugiu pelo portão de uma casa, no Bairro Bandeirantes, Região da Pampulha, antes que ele se fechasse.De acordo com a tutora, Caroline Duffin, câmeras de segurança registraram o momento em que a cadela de raça yorkshire fugiu correndo em direção à Avenida Cremona. "Não sabemos se ela foi atropelada, sumiu, se alguém pegou. Já demos várias voltas de carro e a pé no bairro, mas ainda não tivemos retorno", disse.