Mulher trans foi executada por amante que não queria expor relação

Suspeito do assassinato é um homem de 25 anos que não queria ter a relação amorosa exposta. Ele está foragido da Justiça (foto: PCMG/Divulgação) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta sexta-feira (3/3) que concluiu o inquérito sobre a execução de uma mulher trans, de 23 anos, em Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. O suspeito do assassinato é um homem de 25 anos que não queria ter a relação amorosa exposta. Ele está foragido.





A partir daí, uma discussão foi iniciada, e o investigado atirou três vezes contra ela. Em seguida, ele fugiu do estabelecimento. “Investigações apontam que a vítima teve um encontro com o suspeito, mas ele não aceitava que ela comentasse sobre isso com outras pessoas da cidade”, pontua a PCMG.

Além de depoimentos testemunhais colhidos pelas autoridades, imagens de câmeras de monitoramento flagraram momentos imediatamente posteriores ao crime – fato que auxiliou os policiais civis na elucidação do caso.

Logo, o homem foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e com impossibilidade de defesa da vítima. Ele está com mandado de prisão preventiva em aberto e é procurado pela polícia.