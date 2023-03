Homem é preso por tentar matar ex e o padrasto dela, em BH

Delegados responsáveis por caso de tentativa de feminicídio em coletiva de imprensa (foto: Divulgação/PCMG) Um homem de 44 anos foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta quinta-feira (3/2), na Região Nordeste de Belo Horizonte, acusado de tentar matar a ex-companheira, de 28, e o padrasto dela, de 62.





De acordo com as investigações, a mulher já vinha sofrendo violência doméstica por parte do suspeito. Por causa disso, resolveu terminar a relação abusiva que já durava 12 anos. O homem não aceitou o término e passou a cometer atentados graves contra a mulher nos últimos quatro meses.





Em um desses episódios de violência, em janeiro deste ano, o acusado incendiou a casa da mulher quando ela e suas filhas não estavam. Em fevereiro, ele invadiu a casa da ex-companheira armado com uma faca. O agressor arrombou a porta do quarto em que a vítima e suas filhas estavam e golpeou a mulher, que tentou se defender e ficou com cortes profundos pelo corpo.





Medida protetiva não foi o bastante





A vítima obteve uma medida protetiva contra o suspeito e se mudou para outra localidade, porém não foi o suficiente. O homem continuou buscando pela ex, chegando a ameaçar e perseguir o padrasto dela, para que ele informasse onde estava a mulher.





Na ocasião de uma dessas perseguições, o investigado surpreendeu o padrasto e o imobilizou, mantendo o gargalo de uma garrafa quebrada no pescoço dele. O homem de 62 anos gritou por socorro e foi atendido por pessoas que passavam no local. Depois disso, o acusado fugiu.





Após a prisão, a polícia constatou que o homem já tem passagens pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e roubo.



A prisão do homem ocorreu a partir da ação integrada dos policiais do Núcleo de Prevenção e Repressão aos Crimes de Tentativa de Homicídio, da Delegacia Regional de Polícia Civil de Venda Nova, e do 13° Batalhão de Polícia Militar.



O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional. Ele foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado e coação à vítima durante o processo.