Morador em situação de rua deita em avenida e morre atropelado

Motorista do carro assumiu que fez uso de bebida alcoólica antes do acidente e foi preso (foto: Reprodução)

Um morador em situação de rua morreu atropelado por um motorista alcoolizado na madrugada deste sábado (4/3) na Alameda Ezequiel Dias, na região hospitalar de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas em uma moto informaram à polícia que passaram pela alameda quando avistaram um homem deitado na avenida, mas conseguiram desviar. Um carro Fiat Pálio cinza, que vinha logo atrás, não desviou e atropelou o homem.

Outras testemunhas contaram aos militares que a vítima era um homem em situação de rua que tinha o costume de deitar na rua. No momento do acidente, ele estava alcoolizado.

O motorista do carro, de 56 anos, confirmou que dirigia na alameda quando viu a moto a frente fazer um desvio de forma repentina, mas que, quando viu algo na pista, não deu tempo de desviar ou frear.

O condutor ainda informou que havia usado bebida alcóolica, o que foi confirmado pelo teste de bafômetro. Ele foi preso por embriaguez ao volante e levado para a Delegacia de Polícia Civil.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, equipes do Corpo de Bombeiros e Samu estiveram no local e confirmaram a morte do homem. A vítima, que não foi identificada, tinha cerca de 45 anos.