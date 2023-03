Técnica de enfermagem é agredida no Hospital Júlia Kubitschek, em BH

Funcionários e guardas do hospital conseguiram separar a briga e acionaram a Polícia Militar (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Uma técnica de enfermagem foi agredida no Hospital Júlia Kubitschek, no bairro Milionários, Região do Barreiro, na tarde dessa sexta-feira (3/3). A suspeita de agressão é filha de uma paciente que estava no hospital para fazer exames.

Segundo o boletim de ocorrência, a técnica de enfermagem chamou a mãe da suspeita para um exame e pediu ajuda para levar a cadeira de rodas, já que não conseguia sozinha.

A filha da paciente, então, começou a ofendê-la. A vítima saiu da sala para se acalmar e informou aos supervisores a situação.

Logo depois, a profissional de saúde foi para a sala de exames e encontrou com a suspeita novamente. Dessa vez, de acordo com o boletim de ocorrência, além das ofensas, a mulher começou a agredi-la com chutes e arranhões, além de um mata-leão.

Outros funcionários e guardas do hospital conseguiram intervir na briga e acionaram a Polícia Militar.

A técnica de enfermagem foi socorrida e atendida no próprio hospital.

As duas foram ouvidas na Delegacia de Polícia Civil.

A direção do Hospital Júlia Kubitschek foi acionada logo que aconteceu a agressão à servidora, tomando imediatamente as medidas cabíveis.

Em nota, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) informou que se prontificou a oferecer apoio e assistência à servidora e a colaborar na elucidação dos fatos, que está sob responsabilidade da polícia.

A Polícia Civil instaurou procedimento investigatório para apurar as circunstâncias do ocorrido.