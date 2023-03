Prefeitura decreta luto de três dias após morte de padre

Padre Douglas Ferreira, tinha 35 anos e foi o primeiro vigário da Paróquia Santa Bárbara, em Fervedouro. (foto: Diocese de Caratinga/Divulgação)

O prefeito Dr. Carlos Coridon, da cidade de Fervedouro, Zona da Mata mineira, decretou luto de três dias pela morte do padre Douglas Ferreira, primeiro vigário da paróquia da cidade. O corpo do pároco foi encontrado na tarde desta quinta-feira (9/3).





O padre Douglas Ferreira tinha 35 anos. Ele desapareceu na última terça-feira (7/3) quando estava indo a um mutirão de confissões no município de Divino. Testemunha disse ao Estado de Minas que o religioso tinha pegado um dinheiro emprestado e parecia muito nervoso antes de sair.

Quando deram a falta dele, a polícia foi chamada e começaram as buscas. As autoridades policiais encontraram o carro do pároco, um Fusca, às margens da BR-116, em Miradouro. Mais tarde acharam o corpo, que estava nas proximidades do veículo.

A Polícia Civil de Miradouro está investigando o caso.