Padre desaparece após pedir dinheiro emprestado a outro religioso em Minas

Padre Douglas Ferreira Leite, de 35 anos, desapareceu na terça-feira (7/3) (foto: Diocese de Caratinga/Divulgação)



A informação é do bispo Dom Emanuel Messias de Oliveira, em comunicado oficial emitido nessa quarta-feira (8/3) pela Diocese de Caratinga, no Vale do Rio Doce. Ainda ontem, foi aberto um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento. O padre Douglas Ferreira Leite, de 35 anos, que atua na paróquia de Santa Bárbara, no município de Fervedouro, na Zona da Mata mineira, está desaparecido desde a manhã da última terça-feira (7/3).A informação é do bispo Dom Emanuel Messias de Oliveira, em comunicado oficial emitido nessa quarta-feira (8/3) pela Diocese de Caratinga, no Vale do Rio Doce. Ainda ontem, foi aberto um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento.

Ao jornal Estado de Minas, o padre Agrimaldo José Teixeira comentou que o religioso havia pegado um dinheiro emprestado com outro padre da paróquia Santa Helena, no município de Caputira. “Ele não revelou o que faria com esse valor, mas parecia muito preocupado com alguma coisa”, disse.

Natural de Conceição de Ipanema, padre Douglas Ferreira foi ordenado sacerdote em 15 de agosto de 2021 pelo bispo Dom Emanuel Messias de Oliveira, da Diocese de Caratinga. Ele começou a atuar na paróquia de Santa Bárbara em dezembro do ano passado. Anteriormente, ele conduzia as missas em Divino.

O Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil para saber quais diligências estão sendo adotadas e aguarda retorno.



Matéria em atualização.