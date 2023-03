Homem preso suspeito de ameaçar e perseguir mulher

O homem foi preso pelos crimes de ameaça, perseguição, divulgação de fotos íntimas e descumprimento de medidas protetivas (foto: Reprodução)

Um homem, de 55 anos, foi preso preventivamente nessa quarta-feira (8/3) suspeito de ameaçar e perseguir uma mulher em Lavras, no Campo das Vertentes.

Segundo a Polícia Civil, a vítima, de 57 anos, denunciou ter sido ameaçada pelo suspeito. A mulher relatou aos policiais ter mantido um relacionamento amoroso com o homem, porém, com o fim do namoro, ele passou a ameaçar a vítima, inclusive enviando para ela fotos de arma de fogo.

Diante disso, a mulher solicitou medidas protetivas. Mesmo assim, o suspeito continuou com as importunações, ligando insistentemente para a vítima e mandando fotos íntimas dela para familiares, que residem em outro município, com o objetivo de difamar e diminuir a imagem da mulher.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, o intuito da divulgação das fotos pelo suspeito era se vingar, uma vez que ele não aceitava o fim do relacionamento.

O homem foi preso pelos crimes de ameaça, perseguição, divulgação de fotos íntimas e descumprimento de medidas protetivas.