Trecho da MG-040 fica interditado para obras nesta sexta-feira (10/3)

O bloqueio começa a cerca de 300 metros de distância do ponto onde ocorrerá o serviço (foto: Divulgação/ Seinfra) A rodovia MG-040 ficará interditada na manhã desta sexta-feira (10/3), entre os municípios de Mário Campos e Brumadinho, para a remoção de rochas na encosta do morro entre os quilômetros 47 e 48.









O bloqueio acontecerá das 7h às 12h, e, nesse período, a via vai funcionar no sistema "pare e siga" para diminuir a retenção dos veículos e garantir a segurança dos usuários. Por questões de segurança, o bloqueio começa a cerca de 300 metros de distância do ponto onde ocorrerá o serviço.

De acordo com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER-MG), o horário de liberação do trecho pode ser alterado, conforme andamento dos trabalhos. Equipes de fiscalização vão auxiliar nos serviços de ordenamento do trânsito no local.