Motorista de caminhão tenta desviar de ciclista, tomba carreta e morre

Um motorista de caminhão, de 24 anos, natural de Patrocínio, no Alto Paranaíba, morreu na manhã desta quarta-feira (8/3), após o tombamento de seu veículo na BR-354, nas proximidades de Formiga.

Segundo informações da Polícia Miliar Rodoviária (PMRv), no momento em que o caminhão passava por uma curva, o motorista se deparou com uma ciclista na margem da rodovia. Também consta no registro policial que, para não atingir a ciclista, o motorista desviou dela, mas perdeu o seu controle da direção, sendo que, em seguida, o caminhão tombou em uma valeta de escoamento de água pluvial.