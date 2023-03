Carro cai em ribanceira no Anel Rodoviário, e homem fica preso às ferragens

Com uso de cordas, com sistema de vantagem mecânica com polias, a vítima foi levada até o nível da via (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Um homem de 40 anos ficou preso às ferragens neste domingo (5/3) após o carro que ele conduzia despencar em uma ribanceira na marginal do Anel Rodoviário, na altura do km 467, no bairro Engenho Nogueira, nas proximidades do Shopping Del Rey, na região da Pampulha.

Com uso de cordas, com sistema de vantagem mecânica com polias, a vítima foi levada até o nível da via e entregue a uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Até o fechamento desta publicação, o Corpo de Bombeiros ainda não tinha informações sobre a possível causa do acidente.