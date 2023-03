Município de BH é condenado a pagar R$ 33 mil a mulher que caiu em rua

Em razão da queda, a vítima alegou ter sofrido ferimento no rosto com forte sangramento (foto: Google Street View/Reprodução) A Justiça condenou o município de Belo Horizonte a pagar R$ 33.477,26 em indenizações para uma mulher que sofreu uma queda na Rua da Bahia. A decisão foi assinada pelo juiz Murilo Silvio de Abreu, da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública na capital.

Conforme informado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) em comunicado, a mulher transitava pela região e, ao atravessar a rua na faixa de pedestres – ao lado do Parque Municipal – para acessar o Viaduto Santa Tereza, sofreu uma queda, pois havia obras mal sinalizadas na área, além do acúmulo de areia e restos de cimento na via pública.

Em razão da queda, a vítima alegou ter sofrido ferimento no rosto com forte sangramento, muitas dores, mal-estar e vertigem, além de ter quebrado o punho. Ela contou que foi amparada e socorrida por uma pessoa que passava pelo local. O TJMG não informou quando aconteceu o acidente. O município atribuiu a responsabilidade pela construção do passeio, sua manutenção e conservação ao “proprietário do imóvel próximo ao logradouro público”. No entanto, o entendimento do magistrado foi outro. “Conforme se extrai dos autos, o Município de Belo Horizonte atribui a responsabilidade da preservação da calçada ao particular. Porém, no contexto fático dos autos, exsurge nítido o liame causal entre a omissão do ente público ao deixar de assegurar o bom estado de conservação da via pública e o acidente narrado na inicial, pelo que subsiste a obrigação do Município de ressarcir a autora pelos prejuízos materiais sofridos”, relatou o juiz na decisão.



Já a empresa de sinalização alegou que não executa serviço de obras civis e não tem contrato firmado com o município de Belo Horizonte.

Após análise de documentos no processo, o juiz excluiu a empresa de sinalização do processo. Ainda conforme o magistrado, documentos comprovam que as obras realizadas pela construtora “estavam sinalizadas e acima do local no qual a mulher sofreu a queda”. Dessa forma, a empresa não poderia ser responsabilizada.



Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Belo Horizonte disse que ainda não foi intimada da decisão. "Assim que for comunicada, a Procuradoria-Geral do Município (PGM) analisará a sentença", disse o Executivo.

Além do município, a ação foi proposta contra uma construtora e uma empresa de sinalização. A construtora negou a ocorrência de nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado danoso, um dos pressupostos da responsabilidade civil.