PRF apreende mais de 1 tonelada de drogas avaliada em R$ 2 milhões em Betim

Carga de maconha foi apreendida na BR-262, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (5/3) (foto: PRF/Divulgação) Mais de uma tonelada de maconha foi apreendida na tarde deste domingo (5/3) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-262, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Os policiais notaram informações desencontradas por parte do condutor, além de um “forte odor”, que é característico da maconha, vindo da carroceria da carreta. Ao realizar as buscas, as drogas foram encontradas.

Segundo a PRF, o caminhoneiro declarou que receberia a quantia de R$ 25 mil para transportar a maconha de Campo Grande (MS) até a cidade de Contagem, na Grande BH.

Durante as diligências, os policiais também encontraram e apreenderam duas cartelas de anfetaminas e 101 papelotes de cocaína.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia em Betim, informou a PRF.