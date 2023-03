Presidentes dos Tribunais de Justiça do país se encontram nesta sexta em BH

Durante os encontros, conselheiros destacaram o uso de tecnologias para melhorias do trabalho judicial (foto: Juarez Rodrigues/ TJMG) Chefes do Poder Judiciário estadual, autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e judiciário, magistrados, autoridades militares e civis estão reunidas nesta sexta-feira (3/3) no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) para o Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre), que vai divulgar um documento com as principais conclusões do evento.









O conselho foi criado em novembro de 2021, com a unificação do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça e do Colégio de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil. O presidente do Consepre e do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Carlos França afirmou que o grupo deve defender a autonomia dos tribunais, mas "sempre alinhado com a Constituição Federal e com as normas do Conselho Nacional de Justiça".

Durante os encontros, o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Luiz Fernando Bandeira de Mello apresentou as últimas inovações tecnológicas promovidas pelo CNJ, entre elas o ChatGPT, a plataforma Codex, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) e o Domicílio Judicial Eletrônico. Além disso, o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, abordou o tema de "Regularização do Teletrabalho", considerando a Resolução CNJ Nº 481/2022 que definiu regras para o retorno ao trabalho presencial de magistrados e servidores do Judiciário em todo o país.

Os presidentes de tribunais estaduais também visitaram a Central Lapidar de Monitoramento Integrado, Inteligência e Inovação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, localizada no 12º andar do Edifício-Sede da instituição.

LEIA MAIS: Justiça mantém realização de shows no Mineirão ao negar pedido do MP

A mesa de honra da solenidade de abertura foi composta pelo presidente do TJMG, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, vice-presidente de Inovação e Tecnologia do Consepre; o presidente do Consepre e presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Carlos França; o vice-governador do Estado de Minas Gerais, Mateus Simões; o 1º secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes, representando o presidente da ALMG, deputado Tadeu Martins Leite; o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Luiz Philippe Vieira de Mello Filho; o vice-presidente do Consepre e presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Marcos Alaor Diniz; a vice-presidente de Cultura do Consepre e presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargadora Iris Nogueira; o 1º vice-presidente do TJMG, desembargador Alberto Vilas Boas; o 2º vice-presidente do TJMG, desembargador Renato Dresch; pela 3ª vice-presidente, desembargadora Ana Paula Nannetti Caixeta; o corregedor-geral de Justiça de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior; e pela vice-corregedora-geral de Justiça, desembargadora Yeda Monteiro Athias.