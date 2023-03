Justiça mantém realização de shows no Mineirão ao negar pedido do MP

Fachada do Estadio do Mineirao (Estadio Governador Magalhaes Pinto), na região da Pampulha (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

A Justiça decidiu não acatar o pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e mantém a realização de shows e eventos não esportivos no Mineirão, na Região da Pampulha. A decisão foi publicada nessa quinta-feira (2/3).A polêmica foi motivada por reclamações de moradores da região devido à poluição sonora causada pelo estádio. O órgão apontou irregularidades nos alvarás de operação do Mineirão, que não teria licença para realização de festas no local.A Justiça, no entanto, avaliou que é necessário provar de forma técnica que o barulho é realmente excessivo e as implicações à saúde humana.A decisão também considera o caráter econômico da atividade, já que a não realização de eventos na Esplanada "poderá acarretar um desproporcional impacto econômico ao Município de Belo Horizonte e à população mineira".