Homem invade casa da ex e é morto a tiros pelo atual namorado dela

Crime aconteceu em São Sebastião do Paraíso; home foi morto com quatro tiros ao invadir casa da ex-mulher (foto: Reprodução/Internet)

Um homem de 44 anos foi morto com quatro tiros depois de invadir a casa da ex-mulher, no bairro Jardim Planalto, em São Sebastião do Paraíso, Sudoeste de Minas Gerais. O crime aconteceu no início da madrigada desta segunda-feira (20/2), segundo a Polícia Militar.



LEIA MAIS 11:02 - 20/02/2023 Guerra do tráfico de drogas mata dois homens e fere uma criança

08:31 - 20/02/2023 Bloco de Carnaval termina em tiroteio, morte e feridos

12:11 - 20/02/2023 Tiroteio em bloco mata mulher e criança e deixa 19 feridos



O atual namorado resolveu pernoitar na casa da namorada para protegê-la. O homem não aceitava o fim do relacionamento e vinha mantendo uma relação conturbada com a ex-mulher, que chegou a pedir medida protetiva contra ele, que depois retirada. A mulher, de 31, passou o dia com o atual namorado, de 40, em um sítio de amigos nesse domingo (19/2). Quando voltou, no final do dia, recebeu informações dos vizinhos de que o ex-marido teria entrado na casa durante a sua ausência.O atual namorado resolveu pernoitar na casa da namorada para protegê-la. O homem não aceitava o fim do relacionamento e vinha mantendo uma relação conturbada com a ex-mulher, que chegou a pedir medida protetiva contra ele, que depois retirada.

Jovem é morto a facadas em festa de Carnaval em Juiz de Fora À 0h de hoje, o namorado flagrou o ex-marido dentro da casa, já na cozinha. Segundo ele, ao ver que o ex-marido levava a mão à cintura, sacou um revólver calibre 38 e fez quatro disparos contra a vítima. Um dos tiros atingiu a face e três nas costas. À 0h de hoje, o namorado flagrou o ex-marido dentro da casa, já na cozinha. Segundo ele, ao ver que o ex-marido levava a mão à cintura, sacou um revólver calibre 38 e fez quatro disparos contra a vítima. Um dos tiros atingiu a face e três nas costas.



Segundo a PM, o acusado de ser o autor dos disparos ainda colocou o homem ferido na caçamba da caminhonete dele para levá-lo ao pronto-socorro.



Nesse momento, diz o Boletim de Ocorrência (BO), percebendo a chegada da PM, ele deixou o local e fugiu pulando muros e subindo em um telhado. Policiais fizeram o cerco e conseguiu prendê-lo.



A vítima foi socorrida pela própria PM até a Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, mas já chegou sem vida.



Na caminhonete do ex-marido, a PM encontrou uma faca embaixo do banco do motorista. De acordo com os militares, a faca teria sido usada pelo homem em dias anteriores para ameaçar a mulher.



A perícia da Polícia Civil compareceu ao local para os trabalhos de praxe. A faca e o revólver foram apreendidos. O namorado acusado foi preso em flagrante e apresentado ao delegado de plantão. Segundo a Polícia Civil, a prisão do acusado foi

ratificada e ele foi conduzido ao Presídio de São Sebastião do Paraíso.



Informou ainda que nenhuma linha de investigação foi descartada até o momento, inclusive legítima defesa.





O corpo do ex-marido foi levado para o IML (Instituto Médico-Legal) de Passos.