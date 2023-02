Tiroteio em bloco mata mulher e criança e deixa 19 feridos

AS

Bloco foi dispersado por tiros, pessoas ficaram ao chão (foto: Reprodução/Redes sociais)

Um tiroteio durante um bloco de Carnaval de Magé, na Baixada Fluminense, deixou duas pessoas mortas e 19 feridas, na noite deste domingo (19). As vítimas foram identificadas como Gabriela Carvalho de Alvarenga, 35, e Maria Eduarda Carvalho Martins, 9.

De acordo com a prefeitura, os tiros ocorreram após uma briga envolvendo um policial não identificado durante a dispersão do Bloco das Piranhas, na praia de Mauá, por volta das 23h.

A Polícia Militar informou que agentes do 34° BPM foram chamados para verificar uma confusão envolvendo baleados em um bloco de rua. O Corpo de Bombeiros também foi acionado.

Um dos envolvidos seria um criminoso que atua na região e teria iniciado o confronto. "Ele foi baleado no tórax e deu entrada no Hospital de Saracuruna. O segundo envolvido foi ferido na perna. Uma arma foi apreendida na ação", informou a PM.



Ao todo, 19 pessoas ficaram feridas, incluindo duas gestantes. Todas foram levados para o Hospital Doutor Moacyr do Carmo e o Hospital Adão Pereira Nunes (Saracuruna), no município vizinho de Duque de Caxias.

A prefeitura de Caxias informou que 16 vítimas deram entrada com perfuração por arma de fogo no Hospital de Sacarununa. Entre elas, estão um menino de 6 e outro de 11 anos baleados no pé.

Um homem de 27 anos baleado na cabeça, perna e tórax, passou por cirurgia e segue intubado em estado grave.

Uma gestante atingida na perna esquerda e no pé direito recebeu alta, informou o hospital.

Outras duas pessoas foram encaminhadas para unidades de saúde de Magé. A prefeitura afirmou que está dando suporte às vítimas e familiares.

Nas redes sociais imagens mostram a confusão durante o tiroteio, houve correria, pessoas jogadas no chão e até sangue espalhado pelas calçadas. Relatos afirmam ainda que a briga teria sido motivada por ciúmes de uma mulher.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.