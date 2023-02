Se chover em BH nesta segunda-feira, deve ser à tarde, diz meteorologia

Imagem panorâmica do Bairro Nova Suíssa, em BH (foto: SILVIA Pires/D.A Press/em.com)

Nesta segunda-feira (20/02), a previsão meteorológica da Defesa Civil Municipal indica que Belo Horizonte terá céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir da tarde.A temperatura mínima foi de 18 °C, a máxima estimada é de 30 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 45% à tarde.Em toda Minas Gerais, a Defesa Civil estadual informa que a previsão para hoje é de tempo abafado e com as típicas pancadas de chuva de verão. A tendência é de redução das chuvas em todo o estado.Entretanto, a Defesa Civil faz uma alerta: a combinação entre aquecimento diurno e umidade favorece a ocorrência de pancadas de chuva e trovoadas isoladas em quase todas as regiões mineiras.Para a Região Norte e os Vales do Jequitinhonha e Mucuri, há apenas possibilidade de chuvas isoladas. Nessas áreas, a temperatura máxima pode chegar a 35°C.