Prefeitura enterra idoso e pede ajuda para encontrar familiares

Geraldo deu entrada sozinho na UPA de Divinópolis e ninguém apareceu para acompanhá-lo (foto: Reprodução Prefeitura de Divinópolis)





Dois dias após sepultar o corpo de um homem, a prefeitura de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, emitiu comunicado pedindo ajuda à população para identificar os familiares. Geraldo Ferreira dos Anjos morreu nessa terça-feira (14/2), porém, ninguém estava o acompanhando e nem apareceu para os procedimentos legais.





O idoso foi internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Padre Roberto Cordeiro em estado grave e foi transferido ao hospital de Santo Antônio do Amparo, na mesma região, no dia 14 de fevereiro, onde morreu. Ele estava sozinho. A causa da morte não foi divulgada.

Na mesma data da morte, a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) conseguiu identificar o último endereço de Anjos. Entretanto, não encontrou nenhum familiar para autorizar a entrega do corpo.





A Semas, então, fez o Registro de Eventos de Defesa Social (Reds). O Serviço Municipal do Luto foi até Santo Antônio do Amparo e efetuou o traslado do corpo a Divinópolis para realização do sepultamento. O cemitério não foi informado.





Em nota, a prefeitura afirma que "garantiu o sepultamento digno". "Mas pede à sociedade que, caso reconheça o falecido ou familiares, entre em contato com a Semas através do telefone informado", pediu o órgão.





Quem tiver informações sobre a família pode entrar em contato por meio do (37) 3229-9763 para obter detalhes sobre o sepultamento do idoso.





"A Semas salienta que a dignidade do ser humano será sempre respeitada nesta gestão e que foi feito todo processo legal para respeitar os direitos do Geraldo.", completou.





Até o fechamento desta matéria, nenhuma pessoa havia entrado em contato com a Semas.