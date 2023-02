Postos do Sine-MG oferecem mais de 9,5 mil vagas de empregos

Sine disponibiliza 9,5 mil vagas de emprego (foto: Credito: Gil Leonardi/Imprensa MG)

Os postos do Sistema Nacional de Emprego em Minas Gerais (Sine-MG) divulgaram nesta segunda-feira (13/2) a oportunidade de 9,5 mil vagas de trabalho, de acordo com o Painel de Informações sobre o sistema , administrado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese).









Entre as ocupações, operador de telemarketing ativo e receptivo lidera, com 731. Seguida de motorista de caminhão – rotas regionais e internacionais, com 690, alimentador de linha de produção, com 644, servente de obras, com 636 e pedreiro, com 327 vagas.





INSCRIÇÃO

Os mineiros interessados que queiram ingressar no mercado de trabalho podem se inscrever por meio da internet, onde poderão filtrar as oportunidades disponíveis por ocupação, unidade, município e região.





Minas Gerais conta com 133 unidades do Sine. Todas as vagas de emprego estão disponíveis no Portal Emprega Brasil . Interessados também podem se cadastrar no aplicativo Sine Fácil, disponível para os aparelhos celulares com sistemas operacionais Android ou iOS. O atendimento presencial de intermediação de mão de obra é feito por meio de agendamento on-line

