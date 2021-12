Vagas de emprego causam grande fila na porta de uma farmácia na Savassi

Uma grande fila chamou a atenção de quem passou em frente à Drogaria Araujo, na Avenida Getúlio Vargas, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Desde o final da manhã desta terça-feira (28/12) e no início da tarde, diversas pessoas aguardavam por uma entrevista de emprego no local.

Segundo a Drogaria Araujo, a fila se tratava de um processo seletivo de contratação imediata para as lojas da região Centro-Sul de BH. "As vagas foram divulgadas internamente pelos gerentes responsáveis das unidades com falta de pessoal. A ação tomou uma proporção maior que a esperada e gerou filas na porta do empreendimento", afirmaram em nota.