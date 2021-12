Greve do metrô de BH continua após assembleia terminar sem acordo

Metrô de BH opera em escala mínima desde o último sábado (25/12) (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)

A greve do metrô de Belo Horizonte está mantida. Após uma assembleia realizada na tarde desta terça-feira (28/12), na Estação Central, os metroviários decidiram manter a greve. A reunião foi organizada pelo Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais (Sindimetro-MG).





“A princípio, a greve vai durar até o dia 17 de janeiro. Nesse dia, vamos realizar uma nova assembleia, às 14h, na Estação Central, para decidir os rumos do nosso movimento. O encerramento da greve está nas mãos do governo federal. Basta ele chamar o sindicato para negociação e suspender os efeitos do item 3 da Resolução 206, dos Conselhos de parceria de investimento. Se o governo não recuar disso, a greve vai estar mantida”, disse o presidente do Sindimetro, Romeu Machado.









O metrô funciona das 5h30 às 10h e das 16h30 às 20h, com todos os trens operando normalmente nestes horários.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.