IPTU 2022: veja data de vencimento, formas de pagamento e alíquotas em BH

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) divulgou nesta terça-feira (28/12) as datas de vencimento, formas de pagamento e alíquotas do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2022.

A população deve ficar atenta à programação para o próximo ano. De acordo com a PBH, o imposto poderá ser dividido em até 11 meses. As guias para esta forma de pagamento poderão ser emitidas a partir da primeira semana de janeiro. O vencimento da primeira parcela será em 15 de fevereiro e das demais nos dias 15 dos próximos meses.

Para aqueles que realizarem o pagamento antecipado, um desconto de 10% será aplicado. Isto é válido para os moradores que optarem por antecipar o pagamento integral de pelo menos duas parcelas, até o dia 20 de janeiro, e realizá-lo à vista.

A prefeitura orienta que as guias para pagamento parcelado do imposto sejam emitidas pelo site da prefeitura, ou pelo aplicativo PBH APP.





Presencialmente, elas podem ser emitidas em agências dos Correios em Belo Horizonte. É possível retirá-las, também, por meio da caixa postal do Domicílio Eletrônico Contribuintes e Responsáveis Tributários de Belo Horizonte (Decort-BH), no qual o contribuinte deverá se cadastrar por meio do site da PBH

Quanto aos pedidos de revisão e reclamações sobre o IPTU, os documentos devem ser apresentados até o dia 3 de fevereiro de 2022, no endereço eletrônico da prefeitura . Todos os atendimentos presenciais para pedidos de revisão do IPTU no BH Resolve serão realizados somente mediante agendamento prévio na aba destinada ao IPTU no site.