Criança cuja família foi vítima de golpe ganha festa surpresa de policiais

Liliane, de 11 anos, moradora do bairro Taquaril, em Belo Horizonte, cuja festa de aniversário foi pelos ares depois que a família levou um golpe e perdeu o dinheiro que seria usado para os presentes, bolo e comidas, teve motivo para comemorar no fim do dia. Os policiais militares que atenderam a ocorrência se sensibilizaram com a situação, e decidiram fazer uma surpresa.