Minas Gerais está em alerta com previsão de mais chuvas em fevereiro

A previsão nesta terça-feira (7/2) é de instabilidade e possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas nas regiões Central, Sul, Zona da Mata e Noroeste. (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

As autoridades de Minas Gerais estão em alerta com a previsão de mais chuvas em fevereiro, enquanto os danos dos últimos temporais ainda estão sendo remediados. Desde o início do período chuvoso, 22 pessoas morreram no estado, 2.106 ficaram desabrigadas e 11.654 desalojadas.