Mulher é morta um dia depois de ter pedido medida protetiva contra ex

Mulher foi morta com um tiro no rosto em Matozinhos (foto: Google Street View)

Uma mulher, de 42 anos, foi morta com um tiro no rosto, no bairro Libertadores, em Matozinhos, na noite dessa quinta-feira (2/2). O fato ocorreu um dia depois de ela ter pedido medida protetiva contra o ex-namorado, de 36, que foi preso suspeito de cometer o crime.