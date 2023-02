Prefeito de Ouro Preto vai presidir Associação das Cidades Históricas de MG

Angelo Oswaldo foi eleito presidente da associação para o biênio 2023-2024 (foto: ASSOCIAÇÃO DAS CIDADES HISTÓRICAS DE MINAS GERAIS/DIVULGAÇÃO) O prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo, é o novo presidente da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais, que congrega 30 municípios – quatro patrimônios culturais mundiais (Ouro Preto, Congonhas, Diamantina e a Pampulha, em Belo Horizonte) e mais de 50% de todo o patrimônio histórico tombado no Brasil. A assembleia-geral ocorrida na tarde desta sexta-feira (3/2), na capital mineira, elegeu a nova diretoria da entidade para o biênio 2023-2024.





Presidida anteriormente pelo prefeito de Itapecerica, Wirley Reis, a Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais tinha Angelo Oswaldo como vice-presidente. A nova diretoria traz ainda como vice-presidente o prefeito de Paracatu, Igor Santos, e como primeiro vice-presidente o prefeito da cidade de Caeté, Lucas Coelho.









Angelo Oswaldo afirma ter uma responsabilidade muito grande na preservação de patrimônio. “Então, precisamos liderar ações, unir esforços e buscar parcerias, conquistando apoios em ações dinâmicas que garantam a preservação e manutenção de todo os bens tombados, que pertencem ao povo brasileiro”.





O vice-presidente, Igor Santo, é prefeito de Paracatu em primeiro mandato, eleito aos 23 anos de idade, sendo o mais jovem prefeito nas eleições de 2020. Formado em Relações Econômicas Internacionais pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), pesquisou Inovação Tecnológica no Chile e participou da formação para Prefeitos pelo RenovaBR. Como editor de livro, publicou obras importantes para a literatura mineira.





A ASSOCIAÇÃO

Fundada em 2003, a Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais reúne 30 municípios. Entre seus municípios estão quatro Patrimônios Culturais da Humanidade reconhecidos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura (Unesco). São eles os centros históricos de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, e Ouro Preto, na Região Central; o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, na Região Central; e o conjunto moderno da Pampulha, em Belo Horizonte. Há também o único Patrimônio Agrícola do Brasil, o Sistema Agrícola dos Apanhadores de Flores Sempre-Vivas, tradição centenária das comunidades da Serra do Espinhaço, na região de Diamantina, reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).





A Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e em 2005 foi reconhecida como de utilidade pública pelo estado de Minas Gerais. Entre as muitas ações da Associação estão o permanente trabalho de auxilio e orientação aos municípios nos projetos de preservação, manutenção e de divulgação do acervo cultural, arquitetônico, históricos, paisagístico e natural de Minas Gerais.





Fazem parte da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais os municípios: Brumadinho, Baependi, Barão de Cocais, Bom Jesus do Amparo, Conceição do Mato Dentro, Caeté, Catas Altas, Cataguases, Congonhas, Campanha, Diamantina, Itabira, Itabirito, Itapecerica, Januária, Lagoa Santa, Mariana, Nova Era, Ouro Preto, Ouro Branco, Paracatu, Pitangui, Prados, Santa Bárbara, Serro, São João del-Rei, São Thomé das Letras, Sabará, Santa Luzia eTiradentes.