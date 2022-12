Ouro Preto: polícia investiga caso de importunação sexual em evento

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga uma ocorrência de importunação sexual em um evento universitário em Ouro Preto, na Região Central do estado. O assédio teria acontecido dentro do espaço "Ouro Preto Tênis Clube", na última quinta-feira (8/12), e envolve moradores de duas repúblicas da cidade. O suspeito de 21 anos foi preso em flagrante pelo crime.

Nas redes sociais, a "República Pecado Original", onde a vítima mora, se manifestou contrária ao abuso. No texto, a moradia estudantil enfatizou que atos como o que aconteceram com a jovem são recorrentes.

Também pelo Instagram, a "República Consulado", local em que o jovem que foi preso mora, afirmou que repudia crimes de violência contra a mulher e que “atuará de forma transparente e com total lisura, mas sobretudo respeitando o direito de ampla defesa e do contraditório”. No entanto, o local não informou se o suspeito continua entre o quadro de moradores.

De acordo com a Polícia Civil, na sexta-feira (9/12), após os procedimentos da polícia judiciária, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional. “A investigação segue em andamento na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Ouro Preto para completa elucidação dos fatos”, afirmou a corporação.

O que diz a lei sobre estupro no Brasil?

De acordo com o Código Penal Brasileiro, em seu artigo 213 , na redação dada pela Lei 2.015, de 2009, estupro é ''constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.''





No artigo 215 consta a violação sexual mediante fraude. Isso significa ''ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima''





O que é assédio sexual?

O que é estupro contra vulnerável?

O crime de estupro contra vulnerável está previsto no artigo 217-A. O texto veda a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, sob pena de reclusão de 8 a 15 anos.





No parágrafo 1º do mesmo artigo, a condição de vulnerável é entendida para as pessoas que não tem o necessário discernimento para a prática do ato, devido a enfermidade ou deficiência mental, ou que por algum motivo não possam se defender.





Penas pelos crimes contra a liberdade sexual

A pena para quem comete o crime de estupro pode variar de seis a 10 anos de prisão. No entanto, se a agressão resultar em lesão corporal de natureza grave ou se a vítima tiver entre 14 e 17 anos, a pena vai de oito a 12 anos de reclusão. E, se o crime resultar em morte, a condenação salta para 12 a 30 anos de prisão.





A pena por violação sexual mediante fraude é de reclusão de dois a seis anos. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa.





No caso do crime de assédio sexual, a pena prevista na legislação brasileira é de detenção de um a dois anos.





O que é a cultura do estupro?





O termo cultura do estupro tem sido usado desde os anos 1970 nos Estados Unidos, mas ganhou destaque no Brasil em 2016, após a repercussão de um estupro coletivo ocorrido no Rio de Janeiro. Relativizar, silenciar ou culpar a vítima são comportamentos típicos da cultura do estupro. Entenda.