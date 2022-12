Homem agride grávida em bar no Centro de BH e faz ameaças de morte

Caso passa a ser investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (foto: Redes sociais)

Um homem de 28 anos foi preso na madrugada desse sábado (10/12), suspeito de agredir uma mulher grávida, também de 28, em um bar na Rua Rio de Janeiro, no Centro de Belo Horizonte. A Polícia Civil assumiu as investigações do caso. O agressor foi ouvido pela delegacia de plantão e liberado e seguida.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem teria assediado uma amiga da grávida e agredido a vítima, o que foi confirmado por testemunhas.

O Boletim de Ocorrências (BO) da PM relata que uma mulher, de 27 anos, estava na pista de dança, quando surgiu o homem, fazendo propostas sexuais verbais. Nesse instante, a mulher grávida, que não gostou da situação, interveio.

O homem teria apertado as nádegas da mulher que estava na pista. Houve uma discussão, a seguir, com vários clientes do bar entrando na história. O homem, que estava exaltado, passou a agredir a grávida com socos no rosto.

Testemunhas disseram, ainda, que o homem ameaçou de morte a vítima e outras pessoas que estavam no local, prometendo vingança.

A grávida foi levada para o Hospital João XXIII. Ainda não se sabe se o feto foi comprometido pelas agressões.



Depois de ser ouvido na delegacia de plantão, o homem foi liberado. O caso será encaminhado à Delegacia de Proteção à Mulher, que seguirá com as investigações. A vítima e testemunhas começarão a ser ouvidas a partir desta segunda-feira.

Nota da Polícia Civil na íntegra:





"A Polícia Civil informa que o suspeito, de 28 anos, foi conduzido por ameaça e ouvido na Central Estadual do Plantão Digital, na madrugada deste sábado (10/12). Após os procedimentos de polícia judiciária no plantão, ele foi liberado e segue sendo investigado. A apuração do que ocorreu prossegue pela Polícia Civil, que irá ouvir as vítimas para a completa elucidação dos fatos.”