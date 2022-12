Motorista embriagado na contramão provoca acidente e mata motoboy

Jovem de 24 anos seguia pela via quando colidiu contra o carro que vinha na contramão (foto: PMMG / Divulgação)

Um entregador de 24 anos morreu na noite desse sábado (10/12), após a motocicleta que conduzia colidir contra um carro que transitava na contramão, em Araxá, no Alto Paranaíba. O teste do bafômetro apontou que o motorista que provocou o acidente estava embriagado.

Nesse momento, ele colidiu frontalmente com a motocicleta do modelo Honda, conduzida pela vítima, identificada como Luciano Benfica Monteiro Junior, de 24 anos, que estava trabalhando em um serviço de entregas. O impacto fez com que ele fosse arremessado na via.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o jovem, que foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento de Araxá em estado grave. Ele apresentava traumatismo craniano. Após várias tentativas de reanimação durante o trajeto, Luciano já chegou ao hospital sem os sinais vitais.

Motorista preso

Durante o teste do bafômetro, o condutor do Ônix apresentou 0,44 miligramas de álcool por litro expelido pelos pulmões, sendo constatada a embriaguez. Ele foi preso em flagrante por crime de trânsito e conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Em depoimento, ele alegou que não conhecia bem a cidade e, por isso, invadiu a contramão. Logo após, ele foi encaminhado ao Presídio de Araxá, onde ficará à disposição da Justiça.