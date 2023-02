BR-381 é interditada depois da batida entre carro e caminhão

Após impacto, carro pegou fogo e caminhão caiu em um desfiladeiro (foto: Arquivo pessoal)

Um acidente entre carro e caminhão interdita a BR-381, na altura do km 360, em Bela Vista de Minas, na Região Central do estado, na manhã desta sexta-feira (3/2).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma batida frontale, com o impacto, o carro pegou fogo e o caminhão caiu em um desfiladeiro. Os dois sentidos da rodovia estão fechados.

O Corpo de Bombeiros foi acionadoe, de acordo com os militares, os ocupantes do carro conseguiram sair do veículo apenas com escoriações.

No caminhão, duas pessoas ficaram feridas, sendo que uma está inconsciente.

A ocorrência ainda está em andamento.