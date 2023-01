Uai Praça Sete é reinaugurada após obras de restauração e modernização

A segunda e última etapa da obra de revitalização e modernização da unidade foi concluída em dezembro de 2022 (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A.Press) A Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Praça Sete, localizada na Região Central de Belo Horizonte, foi reinaugurada nesta segunda-feira (30/1), após a conclusão da segunda fase das obras de restauração e modernização da unidade.







Ela ainda explicou que a quantidade e a celeridade dos atendimentos dependem do volume de demanda, mas que a unidade voltou a fazer os 3 mil atendimentos diários, sendo mil de emissão de carteiras de identidade.



Simões também afirmou que outras UAIs devem ser inauguradas em cidades do interior do estado. (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A.Press) Com a conclusão da reforma, a unidade consegue realizar novos serviços, de acordo com demandas apresentadas pelos órgãos parceiros.

Também presente no evento, o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo), ressaltou que, com a exigência do Ela ainda explicou que a quantidade e a celeridade dos atendimentos dependem do volume de demanda, mas que a unidade voltou a fazer os 3 mil atendimentos diários, sendo mil de emissão de carteiras de identidade.Também presente no evento, o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo), ressaltou que, com a exigência do novo modelo da carteira de identidade , a tendência é que a procura pelo serviço aumente.





Nos próximos meses, segundo Luísa Barreto, a previsão é de que outros serviços do Detran sejam disponibilizados na unidade.

Prédio é tombado pelo patrimônio histórico



O Uai Praça Sete funciona na região central de BH em um conjunto composto por um prédio localizado na esquina das avenidas Amazonas e Afonso Pena, tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha) em 1988, e o anexo localizado entre a Avenida Amazonas e as ruas dos Carijós e São Paulo.



Além do gasto menor, a secretária destacou a melhoria no atendimento da população, com mais celeridade (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A.Press)

A segunda e última etapa da obra de revitalização e modernização da unidade foi concluída em dezembro de 2022. Nessa etapa, foi restaurado o prédio-sede que completou 100 anos em 2022. Foram feitos reparos nos painéis de madeira, esquadrias, cantaria, luminárias, instalações sanitárias, elevadores, além de tratamento e pintura das superfícies internas e externas, instalação de sistema de circuito fechado de TV, reforma do passeio público e manutenção da mobília fixa. A reforma foi dividida em duas etapas. A primeira foi concluída em junho de 2022 e contemplou o prédio anexo e a fachada do prédio-sede. Foi feita a revitalização de todo o espaço: pintura, troca dos pisos, além da instalação de painéis de led e troca de todo mobiliário. O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo), e a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto, estiveram presentes no evento (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A.Press)



A unidade é a maior do estado e oferece serviços do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), Sistema Nacional de Emprego (Sine), Núcleo de Atendimento à Família (NAF), Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg), governo federal, entre outros. O principal serviço é a emissão da carteira de identidade em parceria com o Instituto de Identificação da Polícia Civil.