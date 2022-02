UAIs Barreiro e Venda Nova promovem mutirão para emissão de RG amanhã (12)

Mutirão será realizado pelas unidades do Barreiro e Venda Nova (foto: Marcello Casal Jr. / Agência Brasil)

As Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) Barreiro e Venda Nova estão organizando um novo mutirão para emissão da carteira de identidade neste sábado (12/02). Serão disponibilizadas 700 vagas para agendamento do serviço nas duas unidades, mesmo número disponibilizado no último sábado (05/02). Os atendimentos serão realizados das 8h às 14h.

A ampliação do atendimento temporariamente busca suprir a demanda da população que necessita do documento. O mutirão é exclusivo para aqueles que precisam emitir a carteira de identidade. É necessário agendamento prévio pelos sites oficiais do governo ou pelo aplicativo MG App Cidadão.

Segunda via

A primeira via da identidade é gratuita. Porém, a partir da segunda, é cobrado uma taxa de R$ 95,41 para a emissão do documento. Para pagar o boleto, é necessário emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), disponível na área de agendamento do Portal MG ou do MG App. A guia impressa e o comprovante de pagamento devem ser apresentados no dia agendado para tirar o documento.

Documentação necessária

No dia, é preciso comparecer à UAI escolhida, no horário agendado, levando:

2 fotos 3x4 (padrão exigido pela Portaria nº 02/2019);

Guia DAE impressa e comprovante de pagamento;

Certidão de nascimento (solteiros), ou certidão de casamento (casados e viúvos), ou certidão de casamento com averbação (separados e divorciados), original ou cópia autenticada.

Opcional: é possível incluir na carteira de identidade os números de CPF e PIS/Pasep, basta apresentar os documentos comprobatórios.

Menores de 16 anos devem comparecer acompanhados por pai, mãe ou responsável legal, que necessitam apresentar documento com foto.

A data de retirada do RG é informada no protocolo de atendimento. O prazo para entrega é de cinco dias úteis. O cidadão deve, então, acessar o Portal MG ou o MG App e fazer um agendamento para a retirada na unidade.

A UAI Barreiro está localizada na Av. Afonso Vaz de Melo, nº 640, e a UAI Venda Nova na Av. Cristiano Machado, 11833, Vila Clóris.