Carro capota e arranca semáforo em BH

Semáforo da Nossa Senhora do Carmo foi arrancado com o impacto da batida (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

Um Peugeot 208 bateu em um semáforo e capotou na pista central na Av. Senhora do Carmo na manhã desta sexta-feira (11/2).O acidente ocorreu na altura do Bairro Sion, Região Centro-Sul de BH. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista e de possíveis ocupantes do automóvel.