Idosa morre em capotamento na BR-251, perto de Francisco Sá

O veículo ficou totalmente destruído depois de capotar e sair da pista (foto: CBMMG)





Uma família de Taiobeiras chora a morte de um de seus entes, uma mulher de 60 anos, que ficou presa às ferragens de um carro de passeio, no quilômetro 459, da BR-251, próximo ao trevo de Francisco Sá, no Norte do estado. O acidente ocorreu na noite de quarta-feira (2/2).





Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo foi encontrado capotado em um descampado às margens da rodovia. Uma unidade do SAMU já se encontrava no local fazendo o atendimento às vítimas.



A idosa ficou presa dentro do veículo e morreu no local. O motorista, de 32 anos, e outro passageiro, de 52 anos, todos da mesma família, sofreram ferimentos leves. Eles seguiam sentido a cidade de Taiobeiras.





O motorista afirmou que perdeu a direção do veículo, rodou e capotou para fora da pista em um descampado na marginal, em desnível, aproximadamente três metros abaixo da rodovia.