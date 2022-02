Motorista de carreta é encontrado morto; mal súbito pode ter sido a causa

Carreta ficou em ribanceira da BR-050 (foto: Reprodução/Redes sociais)





Uma carreta saiu da pista e ficou caída em uma ribanceira na rodovia BR-050, em Uberlândia, e o motorista foi encontrado morto. O que chamou a atenção, contudo, é que o condutor não tinha ferimentos condizentes à saída de pista. Ele pode ter morrido por outra razão.





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na tarde dessa quinta-feira (3/2). A carreta ia sentido Uberaba-Uberlândia e, sem motivos aparentes, o veículo parou de rodar e desceu de ré no trecho em declive. A carreta não chegou a bater em outros carros, que desviaram, e só parou quando o reboque despencou em uma ribanceira.

Quando a PRF e a concessionária responsável pela rodovia chegaram ao local, encontraram o motorista de 58 anos, morto, ainda na direção do veículo de carga.





"Lesões que causaram a morte do condutor nada têm a ver com a dinâmica do acidente. O motorista pode ter sofrido mal súbito na direção do veículo antes da saída da pista", informou a polícia. A causa da morte pode ter sido um infarto.





O homem transportava ração para cães. O trânsito não foi interditado e a empresa responsável pela carga informou que o transbordo será feito até esta sexta-feira (4/2).