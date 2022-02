Incêndio em asilo intoxica idosos e funcionários

Um incêndio atingiu um asilo em Barroso, na Região Central de Minas, na madrugada desta sexta-feira (11/2).

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a instituição fica na Avenida Rio Grande do Sul, Bairro Bandeirantes. Oito pessoas foram intoxicadas pela fumaça das chamas, entre funcionários e idosos. As vítimas, que não sofreram queimaduras ou ferimentos aparentes, foram encaminhadas ao Pronto Socorro Instituto Nossa Senhora do Carmo.