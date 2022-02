UAI Praça Sete retoma atividades presenciais de atendimento à população

UAI retoma atendimentos presenciais na unidade (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Praça Sete retomou suas atividades presenciais nesta terça-feira (1º/2). Os atendimentos no local haviam sido suspensos no último dia 21 como medida preventiva diante do avanço da COVID-19 em Belo Horizonte.Para atendimento, entretanto, a população deve ficar atenta: um agendamento prévio é necessário. Para isso, um cadastro pode ser realizado nos canais oficiais do governo de Minas. O Portal MG e aplicativo MG App estão disponíveis 24 horas para esta finalidade.