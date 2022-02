COVID-19: rede SUS-BH abre 83 novos leitos COVID nesta terça-feira (1/2)

PBH aumenta oferta de leitos destinados à COVID-19 na capital (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A rede SUS de Belo Horizonte abriu, nesta terça-feira (1º/2), mais 83 leitos COVID. Deste total, nove são de UTI adulto e outros 11 pediátricos, além de 40 leitos de enfermaria COVID adulto e 23 pediátricos. Mesmo com a ampliação da oferta de leitos feita pela Prefeitura de Belo Horizonte, as taxas de ocupação total seguem no vermelho, com 88,4% em UTI, e 84,8% nas enfermarias.





O número representa quase um quinto dos leitos abertos no mês passado. Para enfrentar a nova onda de crescimento de casos da COVID-19 na capital, a PBH abriu 552 leitos em janeiro, sendo 68 de UTI e 484 de enfermaria. Só na pediatria, a Secretaria Municipal de Saúde abriu 49 leitos. Foram ampliados, em média, 18 leitos por dia.





O número de leitos COVID, considerando as redes SUS e suplementar, saltou de 667 em 1º de janeiro para 1.318 até 31 de janeiro – um aumento de quase 98%.





A PBH ressalta que pacientes com quadros gripais, ainda sem resultado para exame de COVID-19, também podem estar internados nos leitos de UTI e enfermaria dedicados à doença, já que os sintomas são semelhantes.





O órgão lembra ainda que é “imprescindível que a população continue mantendo todas as recomendações sanitárias, como o uso correto de máscaras, evitar aglomerações, higienizar as mãos com frequência, além de manter a etiqueta respiratória e o esquema vacinal em dia.”