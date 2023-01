Filho de 9 meses ingere maconha enquanto mãe fumava a droga

Bebê de nove meses permanece no HPS onde está sob observação (foto: EM/D. A. Press)

Um bebê, de nove meses, foi salvo pela Polícia Militar, depois de comer maconha. A criança foi levada para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII (HPS), onde está internada.

O fato ocorreu na Rua Pítias, 32, no Bairro Boa Vista. Segundo informações da Polícia Militar, uma mãe, de apenas 15 anos, e uma amiga, de 14, estavam fumando maconha, a mãe com a criança no colo.

Em dado momento notaram que faltava uma certa quantidade da droga e que a criança estava agindo de maneira estranha, muito agitada. A mãe chamou a PM para que a levassem até o HPS. Ela foi resgatada e levada ao hospital. A forma como a criança ingeriu a droga não foi explicada pela mãe.

A mãe, por ser menor de idade, foi levada para a Delegacia Especializada em Atos Infracionais (DOPCAD) e não deve ficar presa. Ela poderá, no entanto, perder a guarda da criança.