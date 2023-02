Caminhoneiro é preso com mais de 170 comprimidos de anfetamina na BR-381

O condutor relatou aos policiais que a droga seria comercializada para outros caminhoneiros (foto: PRF/Divulgação)

Um homem, de 32 anos, foi preso na BR 381, em Oliveira, no Centro-Oeste de Minas, por tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito foi parado, na tarde dessa quarta-feira (1º/2), durante operação de trânsito para fiscalizar veículos de carga com alterações na suspensão traseira.

O homem dirigia um caminhão carregado com tomates, que vinha de Canoinhas, em Santa Catarina, com destino a Belo Horizonte.

Durante a abordagem, os policiais localizaram 178 comprimidos de Nobésio Extraforte, também conhecido como anfetamina, droga ilegalmente utilizada por motoristas para inibir o sono durante as viagens.

Quando questionado, o condutor relatou aos policiais que a droga seria comercializada para outros caminhoneiros.

Em consultas aos sistemas informatizados da PRF, também foi constatado que a carteira de habilitação do homem está suspensa desde setembro de 2022. Além disso, a PRF identificou sinais de alteração no sistema de suspensão do caminhão.

O homem foi preso em flagrante. O veículo, as anfetaminas e o suspeito foram encaminhados para a Depol de Campo Belo.