Briga por pontos de tráfico de droga faz terceira vítima na Vila da Paz

Já existe uma investigação sobre homicídios na região e todos são atribuídos, segundo a polícia, ao tráfico de drogas (foto: Reprodução)

Um jovem, de 19 anos, morreu após ser baleado no abdômen na tarde dessa quinta-feira (27/1), na Vila da Paz, na região do Bairro Industrial, em Contagem, na Grande BH.

Segundo a Polícia Militar, o estrangeiro identificado como Yvneider Marcille, conhecido como Haitiano, estava na porta de casa com uma testemunha quando dois suspeitos encapuzados se aproximaram e atiraram.

A vítima chegou a ser atendida, mas morreu pouco depois de dar entrada no atendimento médico.

Esta é a terceira morte na região da Vila da Paz em apenas 10 dias. No dia 17 de janeiro, Luiz Henrique Cardoso Roldão, de 24 anos, foi morto com tiros na cabeça, tronco e braço direito. Ao lado do corpo, a Polícia encontrou diversas cápsulas de revólveres, calibres .40 e 9 milímetros.

De acordo com a PM, a vítima tem diversas passagens pela polícia e já foi preso por tráfico de drogas e uso de entorpecentes. Duas dessas prisões, por tráfico, aconteceram em pontos próximos ao local do crime.

Na última terça-feira (24/1), um dos traficantes mais famosos da região da Vila da Paz, conhecido por “Acerola”, de 19 anos, foi encontrado morto em um beco da Pedreira Santa Rita.

Acerola era suspeito de homicídio e foi preso pela PM no dia 5 de janeiro. Ao ser detido, ele confessou o envolvimento com o tráfico e também disse que haveria uma disputa de território, à qual estaria diretamente envolvido. Ele ainda fez ameaças a um grupo rival.

Segundo a polícia, a disputa por pontos de venda de drogas acontece entre líderes do tráfico na Vila da Paz, Sapolândia, ambas em Contagem e, a Vila Joana Dark, no Barreiro.

Já existe uma investigação sobre homicídios na região e todos são atribuídos, segundo a Polícia Civil, ao tráfico de drogas.