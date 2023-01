Jovem de 19 anos morre depois de ser baleado dentro de cemitério em Minas

Vítima foi baleada dentro do Cemitério Municipal Nossa Senhora Aparecida, em Santos Dumont, nesta quarta-feira (25/1) (foto: Redes sociais/Reprodução)



Um jovem de 19 anos morreu nesta quarta-feira (25/1) após ser baleado dentro do Cemitério Municipal Nossa Senhora Aparecida, em Santos Dumont, na Zona da Mata, em Minas Gerais, a cerca de 50 quilômetros de Juiz de Fora. Uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) realizou os primeiros atendimentos ainda no local no início da tarde.





A vítima foi levada para o Hospital Misericórdia, mas não resistiu aos ferimentos. Em nota, a assessoria da instituição hospitalar disse que o rapaz deu entrada na unidade às 13h16, e o óbito foi constatado 28 minutos depois, apesar dos "esforços e desempenho das equipes".





Conforme o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o jovem se encontrou no cemitério com um rapaz de 24 anos e outro, de 16. O adolescente, inclusive, foi visto pelos policiais pulando um muro para fugir.



Segundo registrado pelos militares, ele estava na companhia de outro suspeito, de 21, que levava a moto utilizada no crime. Ao lado do corpo, os policiais recolheram uma sacola contendo maconha.

Enquanto as buscas pelos suspeitos ainda aconteciam, o adolescente de 16 anos confessou o homicídio ao se apresentar na delegacia. O outro rapaz, de 24, foi encontrado caminhando pela BR-040, quando militares em uma viatura que vinha de Barbacena o abordaram. Segundo ele, o pai do menor de idade é quem teria encomendado o crime.

Logo, o suposto mandante foi interceptado pela polícia, no bairro São Sebastião, no momento em que tentava pegar a moto que estava com o suspeito de 21 anos.