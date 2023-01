Doces de Minas serão servidos em jantar para chanceler alemão

Rita Doceira prepara um a um os docinhos (foto: Acervo pessoal) Os sabores dos doces artesanais fabricados em Carmo do Rio Claro caíram no gosto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Depois de serem servidos na posse, desta vez os doces fabricados por Maria Rita Dias de Paula, a Rita Doceira, serão servidos no jantar oferecido pelo presidente Lula ao chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, que virá ao Brasil na segunda-feira (30/1) para se encontrar com o presidente brasileiro.

O buffet do Ministério das Relações Exteriores encomendou os docinhos, que seguiram ontem por Correio para Brasília (DF). Esta é a segunda vez em um mês que os doces de Rita adoçam o paladar de convidados do Palácio do Planalto.

Rita Doceira conta que demorou dois dias para preparar as iguarias. “Eu tinha doce fervido na geladeira”, lembra. O lote de 4 quilos de doces, cristalizados um a um, tem o mesmo padrão de qualidade dos que foram servidos na posse do presidente Lula. “O zêlo com a qualidade dos docinhos é a mesma. Temos anos de profissão”, conta, orgulhosa.

Rita é sobrinha da Teresa Doceira, precursora dos doces finos de Carmo do Rio Claro, e que faleceu há 2 anos. Ela morava na roça e via a mãe e as tias fazendo doce no tacho, no fogão a lenha, para vender na cidade. Tomou gosto pela coisa. Ela tem 53 anos e há 40 anos se dedica ao trabalho.

O serviço dos doces finos de Carmo do Rio Claro vem de geração em geração e é feito artesanalmente. Rita ministrou semanalmente curso de capacitação no Senac-São Paulo por 11 anos.