Posto de gasolina desaba durante temporal em Teófilo Otoni; veja vídeo

Chuva forte derruba posto de combustível em Teófilo Otoni, local foi interditado (foto: foto: Elvis Passos/Rede Imigrantes/Reprodução)

A estrutura de um posto cedeu nesta sexta-feira (27/1), devido à chuva forte que atingiu o município de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.O estabelecimento ficava atrás do rio Santo Antônio, e com o temporal, o n ível da água acabou aumentando.O barranco que sustentava o posto acabou cedendo, parte do local foi interditada pela Defesa Civil da cidade.Imagens divulgadas nas redes sociais mostram cenas de destruição na Avenida Alfredo Sá, nas imediações do número 2894, onde fica o posto.Até o momento, os órgãos da cidade não divulgaram se houve vítimas.Em um vídeo que oteve acesso, moradores de uma casa que fica atrás do posto gravam a situação. As cenas mostram o telhado caído, muita lama e o rio com fluxo intenso.Uma das pessoas que registra o momento diz preocupada "meu Deus do céu, vai cair mais, isso é terra".A casa onde as pessoas estão fica a pelo menos dois metros de distância da estrutura desabada."Desde ontem que está caindo e não ligaram para nada. Eles já podiam ter derrubado este muro desde ontem", fala uma das pessoas.A reportagem entrou em contato com a coordenadora da Defesa Civil do município, mas até o fechamento não obteve retorno. A matéria será atualizada quando houver uma resposta.