Mãe e filho, suspeitos de matar 2 parentes em GO, são presos em Minas

Um terceiro suspeito, marido e pai dos dois presos em Ituiutaba, foi detido no apartamento das vítimas, em Goiânia (foto: Redes Sociais/Divulgação) Mãe e filho foram presos em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, na noite desta quinta-feira (26/1), sob suspeita de participarem nos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver do auditor fiscal Carlos Alberto Barbosa, 64 anos, e de sua mãe Sebastiana Aparecida Barbosa, de 85, que era cadeirante.









Eles foram presos com o carro das vítimas algumas horas depois de abandonarem o corpo da idosa, com sinais de violência, em matagal à margem da BR-153, nas proximidades da cidade de Professor Jamil, sul de Goiás.





Já o marido e pai dos presos, também suspeito de participar do crime, foi detido em Goiânia, na casa das vítimas, na madrugada desta sexta-feira (27/1).





Segundo informações divulgadas pela Polícia (PC) de Goiânia, ele confessou aos policiais a autoria dos crimes, bem como o envolvimento da esposa e do filho.





O homicídio do auditor teria ocorrido no dia 19 de janeiro. O corpo dele ainda não foi localizado. Já o assassinato da idosa teria ocorrido na última quarta-feira (25/1).





Imagens de câmeras de segurança flagraram os dois momentos em que os suspeitos saem do apartamento das vítimas com os corpos em uma cadeira de rodas. O crime teria sido motivado devido a dívidas que a suspeita tem com agiota de Ituiutaba.

Visita se transforma em armadilha e mortes

Tudo começou no dia 15 de janeiro deste ano, quando foi aniversário da dona Sebastiana e o trio suspeito foi ao apartamento dela para comemorar a data.





No entanto, no dia seguinte, prenderam Carlos em um dos cômodos do imóvel e mantiveram a idosa no quarto dela, antes de praticarem os homicídios. Além do carro, joias e certa quantia em dinheiro foram roubados das vítimas.