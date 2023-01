Carreta pega fogo e complica o trânsito no Anel Rodoviário de BH

Uma carreta pegou fogo na madrugada desta sexta-feira (27/1) no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, altura do Bairro Betânia, Região Oeste da capital.





Incêndio foi na altura do bairro Betânia, Região Oeste da capital. (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a carreta transportava sucata. Havia risco de explosão já que o tanque de combustível do veículo estava próximo do foco das chamas.

Duas equipes dos militares isolaram a via para combater o fogo. O trânsito foi desviado para a marginal.

A situação já foi controlada com o uso de oito mil litros de água e o rescaldo foi feito.

No início da manhã, duas faixas da via foram liberadas. Mesmo assim, a Via-040, concessionária que administra a rodovia, informou uma fila de três quilômetros ainda é registrada no local.