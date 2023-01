Nível do Rio Doce pode atingir cota de inundação a qualquer momento

A última aferição feita na régua do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), às 18h, marcava 1,87 m (foto: Leonardo Merçon/Instituto Últimos Refúgios) O Rio Doce, que passa por Governador Valadares, está prestes a atingir a cota de inundação nas próximas horas, que é 1,93 m. A última aferição feita na régua do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), às 18h, marcava 1,87 m. O alerta emitido pela Defesa Civil do município foi divulgado na noite desta quinta-feira (26/1) pela prefeitura da cidade nas redes sociais.

“A Prefeitura, por meio da Defesa Civil, informa que, em razão das fortes chuvas que estão ocorrendo ao longo de toda a bacia, o nível do Rio Doce em Governador Valadares, que vem se mantendo dentro da cota de alerta há alguns dias, atingiu a marca de 1,87 m na régua do SAAE às 18h desta quinta-feira”, diz trecho do comunicado.





Logo, a Defesa Civil orienta a população ribeirinha que mantenha a vigilância e fique atenta aos informativos publicados nos canais oficiais da prefeitura.No início do mês, omostrou que a cheia do rio já chegou a 3 metros de altura na régua do Saae, invadindo partes da cidade. Na ocasião, pessoas desabrigadas estavam sendo acolhidas em escolas da rede pública de ensino.

Vale dizer que Governador Valadares está entre as 302 cidades do estado com previsão de chuvas intensas até as 10h desta sexta-feira (27/1). O alerta foi divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Há também a possibilidade de raios e rajadas de vento que podem variar entre 60 e 100 km/h.